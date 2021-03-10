ФСБ предотвратила теракт в школе Пензы. Подросток хотел учинить расстрел

ФСБ в среду предотвратила теракт в образовательном учреждении Пензы. Силовики задержали подозреваемого. Им оказался подросток.

Юноша планировал осуществить теракт в школе при помощи охотничьего ружья в апреле этого года.

«ФСБ во взаимодействии со СК и МВД России в Пензенской области предотвращен террористический акт в образовательном учреждении. В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке преступления гражданин РФ», — сообщили в пресс-службе ЦОС ФСБ РФ.

У подозреваемого изъяли охотничье ружье и порох, а также средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства.

По данным Следственного комитета, задержанным оказался 16-летний подросток. По предварительным данным, он испытывал неприязнь и враждебность по отношению к своим одноклассникам и педагогам. В апреле 2021 года он планировал совершить теракт.

«В апреле 2021 года я планировал совершить убийство своим ружьем. Планировал совершить убийство своих одноклассников, а также тех, кто помешает мне», — рассказал задержанный сотрудникам правоохранительных органов.