Фургала будут судить в Люберцах

Верховный суд России направил дело бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала в Люберецкий городской суд. Об этом просил прокурор, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента.

«Ходатайство [прокуратуры] подлежит удовлетворению», — приводит агентство слова судьи.

Судья отметил, что Фургал попросил рассмотреть его дело с участием присяжных в Хабаровске, так как местные жители лучше знают обстоятельства дела. На заседании усомнились, что хабаровские присяжные будут непредвзяты и вынесут справедливый вердикт. Суд также продлил Фургалу арест на полгода.

Ранее дело бывшего главы региона должны были рассматривать в Железнодорожном суде Хабаровска, но прокурор настоял на изменении подсудности из-за протестов в городе и связей Фургала.

Экс-губернатору инкриминируют преступления по трем уголовным статьям: «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой», «Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой» и «Незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, совершенное организованной группой».