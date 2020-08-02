Фургал пожаловался на информационную блокаду

По словам Литвинович, Фургал «по-прежнему не получил ни одного письма и телеграммы, даже правительственной (ему несколько дней назад отправил член Совета Федерации)». Посылки ему передают. Отстраненный глава региона «очень всех благодарит и просит больше не присылать продукты, их уже достаточно».

В принципе с ним все в порядке: у него нет ни травм, ни ран, никто никакие медицинские манипуляции с ним не проводил, но он очень грустен и очень подавлен. Все это связано с тем, что он тотально изолирован от общества, — к нему не приходят телеграммы, письма Ева Меркачева член ОНК Москвы.

По словам членов ОНК, Фургал «лишен общения со всеми».

«Он нас спрашивал: „Что же там происходит, в моем крае? Как мои люди живут?“ Потому что он лишен информации, лишен связи», — заявила в видеообращении Литвинович.