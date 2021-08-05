ФСИН сообщила о выходе осужденных к смертной казни на свободу через несколько лет

В России в исправительных колониях особого режима находится 538 человек, которым смертную казнь заменили на пожизненный срок после введения моратория. Еще 11 смягчили наказание до 25 лет. Несколько из них готовятся выйти на свободу.

Есть 11 человек, которых осудили на смертную казнь, но в качестве помилования приговор им заменили на 25-летний срок лишения свободы. Несколько из них выйдут на свободу уже через несколько лет. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН).

«Практически все эти лица совершили преступления против жизни и здоровья граждан из хулиганских или корыстных побуждений», — заявили в ведомстве.

Мораторий на смертную казнь в России был принят в 1997 году. Однако суды еще какое-то время после его введения выносили смертные приговоры особо опасным преступниками. По данным судебного департамента, которые привели «Известия», в 1997 году смертный приговор вынесли 106 человекам, в 1998 — 116, в 1999 — 18.

Ранее к пожизненному сроку бы приговорен житель Украины, который убил пятилетнюю падчерицу в Крыму. Так он якобы пытался отомстить супруге. Он собирается обжаловать приговор.