Убийство ради семьи? Украинец обжалует приговор за расправу над падчерицей, и у него есть шансы

В Крыму украинец убил пятилетнюю падчерицу и сам же заявил о ее пропаже. Так он якобы пытался отомстить супруге. Мужчина собирался бежать из страны со вторым малолетним ребенком, но его не выпустили. Мать погибшей девочки теперь лечится в психиатрической клинике, а ее супруга осудили на пожизненное.

Крымский Верховный суд приговорил гражданина Украины, проживавшего на территории села Кропоткино, к пожизненному заключению в исправительной колонии особого режима за преднамеренное убийство пятилетней падчерицы. Об этом сообщил Следственный комитет республики. Заседание проходило с участием присяжных.

Следователи выяснили, что в ноябре 2019 года 44-летний Александр утопил девочку в ванной, пока мать ребенка была на заработках в другой стране. После этого он закопал тело падчерицы и попытался бежать из страны с младшим сыном. Когда этот план провалился, Александр решил обеспечить себе алиби и заявил в полицию о пропаже девочки. Он заверил следователей в том, что уехал с младшим сыном по делам, а когда вернулся, падчерицы дома не было, дверь была открыта.

Девочку искали не только правоохранители, но и отряд «Лиза Алерт», а также неравнодушные жители полуострова. Найти ребенка удалось только после того, как силовики заподозрили самого отчима. На допросе с применением полиграфа он признался в совершении преступления и показал канаву, где закопал тело.

Выяснилось, что Александр хотел скрыть следы побоев: он боялся, что падчерица расскажет об избиении. По некоторым данным, его также обвиняли по статье о совершении действий сексуального характера «с применением насилия, использованием беспомощного состояния лица, не достигшего 14-летнего возраста», насильственных действиях сексуального характера. Однако обвинительного приговора по этой статье Александр не получил.

«Накануне заявления о безвестном исчезновении отчим избил купающуюся в ванной девочку и, подавив тем самым волю к сопротивлению, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Чтобы скрыть совершенное преступление, поскольку девочка в силу возраста могла рассказать о случившемся, отчим утопил ее в ванной», — передает РИА «Новости» слова пресс-секретаря Следственного комитета.

Месть через ребенка

РЕН ТВ писал, что во время допроса мужчина объяснил убийство эмоциями — якобы она отказывалась слушаться и не признавала его отцом. Но, по мнению бабушки убитой девочки Любови Никитиной, Александр хотел таким образом отомстить супруге, которая была серьезно настроена на развод.

«Он не просто хотел обидеть ребенка, он хотел отомстить Екатерине через ребенка. У него не было ненависти к ребенку, но когда он понял, что Екатерина настроена добиваться развода и того, чтобы дети остались с ней, все это и произошло», — передает РИА «Новости» слова Никитиной.

Екатерина оказалась в психиатрической лечебнице — она не смогла перенести смерть дочери. Любовь Никитина добавила, что сначала ее дочь справлялась, но потом все резко изменилось. Семья даже уехала из Крыма, чтобы не тревожить воспоминания, но и это не помогло.

«Она собирает Дашеньку в школу, разговаривает с ней… Не верит в то, что ребенка больше нет в живых. Поначалу она осознавала, что девочку похоронили, но потом что-то пошло не так», — объяснила Никитина.

Младшего сына супругов теперь воспитывают родители Екатерины. Они надеются на то, что врачи дадут положительные прогнозы о состоянии их дочери, иначе трехлетний мальчик останется сиротой.

«Он ходит на кудо, футбол. Дашеньку вспоминает, папу — нет, растет забавным и интересным ребенком, развивается чуть впереди своего возраста. Очень скучает по маме», — добавила Никитина.

Приговор с правом на обжалование

Защитник осужденного Александр Осокин планирует подавать апелляцию на решение суда о пожизненном заключении. Он уверен, что при вынесении приговора не учли смягчающие обстоятельства, например «активное способствование раскрытию преступления». По мнению адвоката, именно благодаря признательным показаниям дело удалось раскрыть. Также суд якобы не принял во внимание положительную характеристику односельчанами.

«Кроме этого, он не помнит само событие преступления. Его описание состояния — жар, резкая вспышка гнева, и после этого произошел провал в памяти. Это свидетельствует о состоянии аффекта, „подогретое“ действиями супруги», — объяснил Осокин.

В остальном, сказал адвокат, осужденный приговором удовлетворен — его главным требованием было получить оправдание по статье о насильственных действиях сексуального характера.

В целом в России приговоры к пожизненному заключению выносят не так часто, но именно убийства малолетних детей зачастую приводят к таким вердиктам суда. Адвокат правового центра «Человек и Закон» Денис Никитин объяснил «360», что статья об убийстве несовершеннолетнего предполагает несколько возможных видов наказания — как заключение от восьми до 20 лет, так и пожизненное или даже смертную казнь. Но так как в России на высшую меру действует мораторий, суд предпочел наиболее строгий вариант из возможных.

«Здесь действия виновного, я так понимаю, привели к максимальному ужесточению наказания, поскольку он не только убил ребенка, который находился у него на иждивении, но и попытался это скрыть, потом самостоятельно скрыться на территории другого государства. Всячески на первоначальном этапе пытался уклониться от ответственности, довел супругу до психиатрической клиники», — добавил Никитин.

При этом шансы на смягчение приговора у Александра все же есть, уверен адвокат Сергей Липецкий. Более того, защита может также попросить проверить суд на нарушение материальных или процессуальных прав осужденного.