ФСИН проверит сотрудников калмыкской колонии с террористами

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) начала служебную проверку среди сотрудников колонии в Калмыкии, где была обнаружена террористическая ячейка из более чем 100 осужденных. По результатам мероприятий будут приняты персональные решения, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В настоящее время ФСИН России проводит служебную проверку в отношении сотрудников учреждения, по результатам которой будут приняты персональные решения, виновные привлечены к ответственности», — подтвердили в службе. Сообщение ФСИН процитировало РИА «Новости».

Как стало известно ранее, в одной из колоний в Калмыкии была вскрыта организованная террористическая ячейка. В нее входили более сотни осужденных. Руководил ячейкой уроженец Дагестана, отбывавший срок за незаконный оборот оружия.

В Следственном комитете считают, что потенциальные террористы смогли найти подход к руководству колонии. Сотрудникам ФКУ ИК-2 платили за разного рода услуги. В частности, они получали деньги за общее покровительство в отношении членов террористической организации.

Сейчас по делу о создании террористической организации в колонии Калмыкии проходят 22 человека. Пять из них уже задержаны, остальные отбывают наказание или умерли.