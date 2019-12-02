ФСИН опровергла содержание Захарченко с ВИЧ-инфицированными

«Информация, размещенная в сети Интернет об осужденном Захарченко, не соответствует действительности и полностью выдумана, потому что в настоящее время осужденный Захарченко находится в карантинном отделении, обязательном для всех осужденных, прибывающих в ИК… ВИЧ-инфицированных и больных туберкулезом среди осужденных, находящихся в карантинном отделении, нет», — рассказали в ведомстве.

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Как уточнили сотрудники ФСИН, мордовская колония, в которую Захарченко привезли отбывать наказание, предназначена для содержания бывших правоохранителей. В ней не распространены ни туберкулез, ни ВИЧ.

Учитывая, что бывшего полковника сейчас разместили в карантинном отделении, он сейчас изолирован от остальных заключенных. Прогулки у него также проходят в отдельном дворике. Сам Захарченко администрации на условия содержания не жаловался. Какого-либо особенного или предвзятого отношения к нему нет.

Полковник Захарченко курировал в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. Его задержали 9 сентября 2016 года за взяточничество. Дома у его сестры нашли приблизительно девять миллиардов рублей наличными в разной валюте. Захарченко был осужден на 12,5 года лишения свободы. Мордовская колония № 5, куда отправили Захарченко отбывать наказание, считается одной из лучших: условия в ней правозащитники оценивают высоко.