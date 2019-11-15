Экс-полковника Захарченко этапировали в колонию

Защитник пояснил, что сегодня пришел в Следственный изолятор для встречи со своим клиентом, но Захарченко к нему так и не вывели.

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«Начальник спецчасти сказал, что документы к ним еще не поступили, но Дмитрия уже нет — сейчас он, видимо, на так называемой сборке», — заявил адвокат.

Где именно будет отбывать наказание бывший силовик, пока не известно. По словам Горбатенко, предположительно, это может быть колония в мордовском поселке Леплей.

Адвокат напомнил, что комиссия «Лефортова», где содержался Захарченко с осени 2016 года, поставила его на учет как склонного к побегу и нападению на сотрудников изолятора. С такой характеристикой осужденному могут ужесточить его содержание в колонии.

При этом сам защитник считает, что все это только давление на его клиента за то, что он отказался «оговаривать» людей, на которых ему указали следователи.

Пресненский суд Москвы осудил Дмитрия Захарченко на 13 лет колонии строгого режима и оштрафовал на 117 миллионов и 990 тысяч рублей. По одному эпизоду из двух по получению взятки Захарченко оправдали. В этой связи Московский городской суд снизил ему наказание до 12,5 года.

Дмитрия Захарченко вместе с бывшим сотрудником ФСБ Дмитрием Сениным обвиняли в получении взятки в 800 тысяч долларов и дисконтной карты «Ла Маре» от владельца заведения Меди Дусса. Однако факт получения денег следователи доказать не смогли и в деле осталась только карта ресторана. За взятки оба сотрудника силовых структур пообещали прекратить проверки заведения, которые сами организовывали.

Второе обвинение касалось сотрудничества Захарченко с финансовым директором Нота-банка Галиной Марчуковой. Он предупредил ее о предстоящих обысках. Свою вину Захарченко не признал ни по одному из эпизодов. Прославился бывший полковник после обысков в квартире его сводной сестры, где следователи обнаружили деньги в разной валюте на общую сумму восемь миллиардов рублей.