Замглавы Центра судебной экспертизы Минюста заподозрили в получении взятки | 360°

Криминал 15 сентября 2022, 18:00 Поделиться Telegram

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Viber Замглавы Центра судебной экспертизы Минюста заподозрили в получении взятки РБК: ФСБ задержала замглавы Центра судебной экспертизы Бочарова при получении взятки ФСБ РФ

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Оперативники антикоррупционного подразделения ФСБ России задержали в Москве заместителя директора федерального Центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции Геннадия Бочарова. Об этом написал РБК.

По данным источника, чиновника задержали с поличным после получения взятки. Сумма предполагаемого незаконного денежного вознаграждения пока не называется, как и личность взяткодателя.

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«Коммерсант» уточнил, что возбуждено уголовное дело по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Получение взятки».

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Расследованием преступления занялись сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения Бочарову. Следователи запросят у Басманного суда Москвы его арест.

Ранее сообщалось, что в Тамбовской области по подозрению в превышении должностных полномочий задержали временно исполняющую обязанности главы управления здравоохранением региона Марионеллу Лапочкину, писал RT.

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