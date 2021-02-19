ФСБ задержала в Петербурге трех иностранцев с 60 кг кокаина

Сотрудники ФСБ пресекли международный канал по поставке кокаина в Россию. Они задержали троих иностранцев в Санкт-Петербурге. Суммарно у них изъяли более 60 килограммов данного наркотика.

«Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с территориальным органом безопасности пресечен международный канал поставки наркотических средств в РФ. В результате задержаны трое иностранных граждан, у которых изъято свыше 60 килограммов кокаина», — об этом ТАСС сообщили в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В ФСБ не раскрыли деталей спецоперации. По данному факту возбуждены уголовные дела по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств». За незаконный оборот наркотиков в России предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

12 февраля в посольстве РФ, расположенном в Буэнос-Айресе, начались судебные слушания по делу о поставках кокаина из Аргентины в Россию и европейские страны. Об этом сообщило агентство Telam.