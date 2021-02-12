Слушания по делу о кокаине начались в аргентинском посольстве РФ

В четверг в посольстве РФ, расположенном в Буэнос-Айресе, начались судебные слушания по делу о поставках кокаина из Аргентины в Россию и европейские страны. Об этом сообщило агентство Telam.

На первом заседании показания должны были дать двое подсудимых аргентинцев.

Как сообщило агентство, обвиняемый по делу механик Александр Чикало в суде заявил, что не был причастен к организации поставок. По его словам, другой фигурант дела, Андрей Ковальчук, задержанный в Германии, предлагал ему участвовать в отправке неких чемоданов в Россию, но он отказался.

Вторым обвиняемым в суде предстал экс-сотрудник аргентинской полиции Иван Близнюк. Он отказался давать показания. Следующее заседание состоится 25 февраля. В этот день отвечать на вопросы суда будут свидетели.

Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело в 2017 году. В конце февраля 2018 года МИД РФ сообщил о совместной операции российских и аргентинских правоохранительных органов по пресечению поставки крупной партии наркотиков на европейский рынок. Предварительно, в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе была найдена партия кокаина весом 367 килограммов.