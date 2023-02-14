Криминал 14 февраля 2023, 10:37 ФСБ задержала участников группировки, легализующей мигрантов в России ТАСС: ФСБ и Росгвардия задержали участников ОПГ, легализующих мигрантов в России РИА «Новости»

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Оперативники ФСБ совместно с силами Росгвардии задержали членов преступной группы, занимающихся легализацией незаконных мигрантов в России путем установления отцовства над детьми и заключения фиктивных браков. Об этом ТАСС рассказали в Центре общественных связей ФСБ.

«При поддержке Росгвардии оперативники ФСБ пресекли незаконную деятельность участников группы, специализирующихся на организации нелегального пребывания на территории Липецкого и Московского регионов граждан иностранных государств», — сказано в сообщении ЦОС.

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По данным правоохранителей, участники преступной группы за финансовое вознаграждение помогали устанавливать отцовство над несовершеннолетними с целью легализации иностранных граждан на территории России, способствовали заключению фиктивных браков.

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«Всего оперативники задержали четырех активных участников и организатора межрегиональной преступной группы», — добавили в ЦОС.

Ранее ФСБ сообщала о задержании более 70 нелегальных мигрантов в промышленной зоне Гатчинского района Санкт-Петербурга.