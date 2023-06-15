Важное 15 июня 2023, 11:00 ФСБ задержала планировавшего теракт жителя Брянской области ФСБ: жителя Брянской области задержали за сбор данных о силовиках и планирование теракта РИА «Новости»

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Мужчину из Брянской области, который планировал теракт и собирал данные о силовниках в приграничных российских районах, задержали. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ России по региону, написал ТАСС.

«В процессе приготовления к совершению преступлений злоумышленник задержан сотрудниками ФСБ России с поличным», — сказано в сообщении.

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Следственный отдел ФСБ открыл в отношении жителя Брянской области уголовное дело по статьям УК РФ «ПРиготовление к совершению теракта», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», «Содействие террористической деятельности».

Российские силовики на прошлой неделе заявили о задержании двух пилотов Главного управления военной разведки Минобороны Украины. Они признались, что готовили теракты на территории России. Уточнялось, что подразделение совершило пять боевых вылетов в РФ.