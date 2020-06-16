ФСБ ликвидировала бандподполье на Северном Кавказе

Федеральная служба безопасности уничтожала группу бандитов на Северном Кавказе. Об этом глава силового ведомства Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину.

«Хочу отметить, что нам удалось совместными усилиями ликвидировать организованные бандподполья на Северном Кавказе», — сказал Бортников. его процитировал ТАСС.

По словам главы ФСБ, спецслужба помешала совершить 159 терактов на территории всей России за последние десять лет. Всего с 2010 года удалось предотвратить 698 преступлений террористической направленности.

Бортников подчеркнул, что за прошедшее десятилетие угроза терроризма снизилась в разы. Так, в 2010 году ФСБ зафиксировала 78 преступлений террористической направленности, а в 2019-м — лишь четыре.

Глава ведомства подчеркнул, что спецслужба стремиться к полной ликвидации террористов на территории РФ.

Накануне, 15 июня, жители Буденовска вспомнили жертв теракта 1995 года. Тогда почти 200 боевиков под командованием Шамиля Басаева вторглись в город со стороны Дагестана и захватили в заложники более полутора тысяч мирных граждан, а также сотрудников МВД и военных. Погибли 147 местных человек, еще около 500 были ранены.