ФСБ ликвидировала бандподполье на Северном Кавказе
«Хочу отметить, что нам удалось совместными усилиями ликвидировать организованные бандподполья на Северном Кавказе», — сказал Бортников. его процитировал ТАСС.
По словам главы ФСБ, спецслужба помешала совершить 159 терактов на территории всей России за последние десять лет. Всего с 2010 года удалось предотвратить 698 преступлений террористической направленности.
Бортников подчеркнул, что за прошедшее десятилетие угроза терроризма снизилась в разы. Так, в 2010 году ФСБ зафиксировала 78 преступлений террористической направленности, а в 2019-м — лишь четыре.
Глава ведомства подчеркнул, что спецслужба стремиться к полной ликвидации террористов на территории РФ.
Накануне, 15 июня, жители Буденовска вспомнили жертв теракта 1995 года. Тогда почти 200 боевиков под командованием Шамиля Басаева вторглись в город со стороны Дагестана и захватили в заложники более полутора тысяч мирных граждан, а также сотрудников МВД и военных. Погибли 147 местных человек, еще около 500 были ранены.