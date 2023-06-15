Криминал 15 июня 2023, 12:57 ФСБ задержала двух мужчин, собиравшихся взорвать отдел МВД в Пятигорске ФСБ: на Ставрополье задержаны мужчины, планировавшие теракт в здании МВД РИА «Новости»

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В Ставропольском крае задержали двух мужчин, планировавших взорвать отдел МВД в Пятигорске. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

По данным ведомства, ранее фигуранты присоединились к террористической организации «Исламское государство»*. Они занимались изготовлением взрывчатых веществ, которые планировали применить при нападении на отдел полиции в Пятигорске. В местах жительства злоумышленников сотрудники ФСБ нашли компоненты для изготовления взрывных устройств, символику террористической организации.

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Подозреваемые уже дали признательные показания. В отношении мужчин возбудили уголовные дела по статьям о незаконном изготовлении оружия и покушении на совершение теракта.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Брянской области. Подозреваемый планировал теракт и собирал данные о силовиках в приграничных российских районах. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

* Организация запрещена в России.