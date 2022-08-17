Ячейку «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» нейтрализовали в Джанкое и Ялте

Шесть членов ячейки запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* задержали в Джанкое и Ялте. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, в законспирированную ячейку террористической организации входили шесть граждан РФ. При обысках у задержанных обнаружили и изъяли запрещенные в России пропагандистские материалы «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, средства связи, электронные носители информации, которыми они пользовались в рамках преступной деятельности, сообщил «Интерфакс».

В ФСБ уточнили, что задержанные распространяли террористическую идеологию на территории РФ. На конспиративных собраниях они занимались вербовкой в свои ряды жителей России из числа местных мусульман. Действия членов ячейки курировали эмиссары международной террористической организации, находящиеся на Украине.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела. Расследование продолжается.

* международная террористическая организация «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» запрещена в России решением Верховного суда РФ в 2003 году.