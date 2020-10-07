ФСБ задержала человека, который готовил теракт в Ставрополе

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого, который мог готовить теракт в Ставрополе. Об этом сообщили в пресс-службе.

«Сегодня задержали 23-летнего мужчину. Его не нейтрализовали, взяли живым. Он планировал совершение теракта в отношении представителей судебной власти на территории Ставрополя», — рассказали ТАСС в пресс-службе ФСБ.

Мужчина собирался устроить взрыв в зданиях суда и прокуратуры, сообщает «ГТРК Ставрополье». Он снял жилье и долгое время наблюдал за этими ведомствами. Подозреваемый является уроженцем Ставрополя. По данным СМИ, он сторонник запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ)*.

В конце сентября стало известно о предотвращении трех терактов на Дальнем Востоке. Всего с 2019 года сотрудники ФСБ не допустили шесть террористическим преступлений. Кроме того, сотрудники полиции выявили порядка пяти тысяч нарушений, связанных с антитеррористической защищенностью объектов массового пребывания людей. Более тысячи человек привлекли к дисциплинарной ответственности.

*ИГ, «Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России.