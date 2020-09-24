Три теракта предотвратили на Дальнем Востоке

С начала 2019 года в Дальневосточном федеральном округе смогли предотвратить шесть террористических преступлений, в том числе три теракта. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Всего сотрудники полиции выявили более пяти тысяч нарушений в рамках антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей. Более тысячи людей привлечены к дисциплинарной ответственности, передает «Интерфакс».

«За прошлый год и восемь месяцев этого года [в Дальневосточном федеральном округе] предотвращено шесть преступлений террористической направленности, в том числе три теракта», — заявил Патрушев.

Прошлым летом Совет безопасности на Дальнем Востоке одобрил ряд мер, направленных на защиту от террористических преступлений. Благодаря этим инициативам в регионе не допустили ни одного теракта, отметил секретарь.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в 2020-м году в российском транспорте смогли предотвратить более 20 терактов. В последние два года транспорт был в полной безопасности благодаря эффективной системе защиты от преступников.