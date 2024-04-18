Важное 18 апреля 2024, 21:37 ФСБ в Крыму накрыла неонацистскую группировку «Белая масть» ФСБ и МВД задержали в Крыму 12 членов неонацистской группировки «Белая Масть» РИА «Новости»

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Ячейку неонацистской группировки «Белая масть» разгромили в Крыму. Операцию провела ФСБ совместно с МВД, арестованы 12 функционеров. Об этом РИА «Новости» рассказал источник в правоохранительных структурах Крыма.

«Задержанные причисляют себя к праворадикальному движению и открыто поддерживают украинский националистический режим», — рассказал собеседник агентства.

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При обысках правоохранители изъяли оружие, экстремистскую литературу и атрибутику, листовки и рукописные тексты со свастикой и лозунгами в поддержку украинских нацистов. Также полиция обнаружила средства связи для распространения экстремистского контента и банковские карты для перевода средств.

«В телефонах радикалов обнаружены контакты и переписка с лидерами воюющих в составе ВСУ и нацформирований РДК*, „Азов“*, „Wotan Jugend“», — сообщил источник.

Следственные органы возбудят против фигурантов уголовные дела по статьям об организации террористического сообщества. Основателем крымской ячейки является 24-летний Максим Мауров, его действия с Украины контролировал куратор с позывным Андрей.

В начале сентября прошлого года полиция пресекла деятельность неонацистской группировки «Белая масть». Члены группировки готовились к совершению тяжких преступлений в России.

* Запрещенные в России террористические организации.