Власть 25 марта 2024, 21:06 Радикальные исламисты совершили теракт в Crocus City Hall — Путин Путин: в Crocus City Hall совершили теракт радикальные исламисты РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин заявил, что террористический акт в Crocus City Hall совершили радикальные исламисты. Об этом он сообщил на совещании.

Глава государства отметил, что с идеологией радикальных исламистов сам исламский мир борется веками.

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«США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что, по их разведданным, киевского следа в московском теракте якобы нет, что кровавый теракт совершили последователи ислама, члены запрещённой в России организации ИГИЛ*», — подчеркнул Путин.

Президент также добавил, что уже известно, чьими руками было совершено это преступление против России и ее народа, поэтому сейчас российские власти интересует, кто является заказчиком этого «злодеяния».

Ранее Совет безопасности ООН почтил память погибших в теракте в Crocus City Hall минутой молчания.

*«Исламское государство» / ИГ — запрещенная в России террористическая организация.