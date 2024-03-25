25 марта 2024, 21:06
Радикальные исламисты совершили теракт в Crocus City Hall — Путин
Путин: в Crocus City Hall совершили теракт радикальные исламисты
Президент России Владимир Путин заявил, что террористический акт в Crocus City Hall совершили радикальные исламисты. Об этом он сообщил на совещании.
Глава государства отметил, что с идеологией радикальных исламистов сам исламский мир борется веками.
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«США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что, по их разведданным, киевского следа в московском теракте якобы нет, что кровавый теракт совершили последователи ислама, члены запрещённой в России организации ИГИЛ*», — подчеркнул Путин.
Президент также добавил, что уже известно, чьими руками было совершено это преступление против России и ее народа, поэтому сейчас российские власти интересует, кто является заказчиком этого «злодеяния».
Ранее Совет безопасности ООН почтил память погибших в теракте в Crocus City Hall минутой молчания.
*«Исламское государство» / ИГ — запрещенная в России террористическая организация.
Стрельба
Владимир Путин
Стрельба в Crocus City Hall
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