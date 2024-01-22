Криминал 22 января 2024, 09:17 ФСБ пресекла в Енакиево крупный канал сбыта наркотиков РИА «Новости»

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Силовики выявили и перекрыли в городе Енакиеве крупный канал сбыта наркотиков. Об этом сообщило РИА «Новости».

Сотрудники ФСБ и МВД задержали группу лиц, которую подозревают в сбыте наркотиков в крупном размере. Силовики провели обыски и изъяли около двух килограммов запрещенных веществ.

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«В ходе обысков по местам проживания задержанных обнаружено и изъято около двух килограммов каннабиса», — указали в пресс-службе ФСБ.

Следственное подразделение МВД по ДНР возбудило уголовное дело по статье о незаконном приобретении, хранении, перевозке и изготовлении наркотических веществ.

Ранее правоохранители задержали двух жителей деревни Черная Грязь в Московской области, которые устроили плантацию конопли. Во время обыска сотрудники полиции нашли в кладовых более 21 килограмма марихуаны. Подозреваемых арестовали, против них возбудили уголовное дело по статье о незаконном производстве наркотиков.