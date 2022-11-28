Важное 28 ноября 2022, 13:50 ФСБ предотвратила теракты в Запорожской области ФСБ сообщила о предотвращении терактов в Запорожье по заданию украинских спецслужб РИА «Новости»

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Сотрудники ФСБ предотвратили совершение серии терактов в людных местах Запорожской области, рассказали в Центре общественных связей ведомства. Там уточнили, что преступления готовили по приказу украинских спецслужб.

В Мелитополе задержали троих граждан Украины. В ведомстве сообщили, что они собирались заложить взрывчатку на одном из городских рынков. Двое задержанных имеют судимости за совершение тяжких преступлений на Украине. Все уже признались, что действовали по заданию украинских спецслужб. Так они собирались запугать мирное население Запорожской области.

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Силовики осмотрели машину предполагаемых террористов, в ней обнаружили компоненты бомбы. В квартире задержанных нашли гранату и два пистолета. Против злоумышленников возбудили уголовные дела.

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По заданию украинских спецслужб готовили теракты на газопроводе «Южный поток». Сотрудники ФСБ предотвратили совершение преступления — они задержали четырех россиян.