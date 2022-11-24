Криминал 24 ноября 2022, 11:55 ФСБ предотвратила теракт на газопроводе «Южный поток» ФСБ: на газопроводе «Южный поток» предотвратили диверсию спецслужб Украины

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Готовившийся украинскими спецслужбами теракт на газопроводе «Южный поток» предотвратили сотрудники ФСБ России. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

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За причастность к подготовке подрыва силовики задержали группу россиян. У них изъяли четыре магнитные мины, четыре килограмма пластита, взрыватели замедленного действия, а также деньги.

В обнаруженных телефонах правоохранители нашли переписку с куратором из украинских спецслужб. Завербованные получили от него инструкции по сборке и установке самодельной бомбы, а также координаты в Волгоградской области, где планировали провести детонацию.

Следователи завели уголовное дело по статьям «Приготовление к теракту», «Организация террористического сообщества и участие в нем», а также «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

По газопроводу «Южный поток» Россия поставляет энергоносители в Турцию и страны Европы.