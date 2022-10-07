Готовивших теракт членов ИГ задержали в Ставрополе | 360°

Важное 07 октября 2022, 10:49 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Готовивших теракт членов ИГ задержали в Ставрополе ФСБ: в Ставрополе поймали членов ИГ*, готовивших теракт на транспортном объекте

Читать 360tv в

В Ставрополе задержали членов ячейки «Исламское государство»*, которые готовили теракт. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.

Злоумышленники хотели подорвать один из транспортных объектов региона по указанию зарубежных эмиссаров ИГ*.

Реклама

«В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий на территории Ставропольского края вскрыта и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников запрещенной в России международной террористической организации», — указано в сообщении.

Реклама

У задержанных обнаружили компоненты и поражающие элементы для изготовления самодельного взрывного устройства, а также средства конспиративной связи.

В отношении членов ИГ* возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту (часть 1 статьи 30, п. «а» части 2 статьи 205). Они уже признали вину. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Ранее, в конце сентября, ФСБ задержала в России уроженца одной из стран Центральной Азии, который попытался завербовать в «Исламское государство»* жителей Москвы и Воронежа.

*«Исламское государство», ИГ — международная террористическая организация, запрещенная в России.

0 0 0 0 0 0