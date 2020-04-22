ФСБ предотвратила массовое убийство в Тюменской области

Житель Тюменской области готовил массовое убийство в одном из учебных заведений. Его задержали сотрудники ФСБ.

Как сообщило РИА «Новости», речь идет о молодом человеке 2001 года рождения. Спецслужба забрала у него охотничье ружье, два охотничьих ножа, аммиачную селитру (компонент для изготовления самодельных бомб).

Парень нашел инструкцию по сбору взрывных устройств в интернете. Свидетели подтвердили, что молодой человек готовил преступление. Задержанный не стал этого отрицать. Однако о каком учебном учреждении идет речь, пока не понятно.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Приготовление к убийству общеопасным способом двух и более лиц». Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Жестокость и буллинг среди подростков — большая проблема во всем мире. Россия не стала исключением. За последнее время спецслужбам удалось предотвратить массовые убийства в учебных заведениях Красноярска, Саратова, Керчи и других городов. Самой страшной бойней в современной РФ считается расстрел в Керченском политехническом колледже. Все произошло 17 октября 2018 года. Тогда погибли 20 человек.