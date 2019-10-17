Памятную табличку установили рядом с колледжем в Керчи. Со дня трагедии прошел ровно год

Год назад в Керченском политехническом колледже погибли 20 человек из-за стрельбы и взрывов. В годовщину трагедии рядом с учебным заведением установили памятный знак, а в городе объявили траур.

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«Памятный знак установлен. Это табличка, на которую нанесены две надписи: „В нашей памяти светлый ваш образ“ и „Студентам и сотрудникам Керченского политехнического колледжа, погибшим при трагических событиях 17 октября 2018 года“», — рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе Министерства образования, науки и молодежи Крыма.

Сегодня, 17 октября, в Керчи отменили все развлекательные мероприятия и приспустили флаги. В связи с трауром в храмах и мечетях города пройдут молебны.

Учащийся Владислав Росляков 17 октября 2018 года пришел во время занятий в политехнический колледж и устроил там бойню. Студент открыл огонь из ружья, взорвал бомбу и покончил с собой в библиотеке. Его жертвами стали 20 человек, среди которых были преподаватели и студенты. Порядка 50 человек обратились за помощью к медикам.

После трагедии в Керчи объявили 40-дневный траур, а полиция возбудила уголовное дело.