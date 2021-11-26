ФСБ показала спецоперацию против террористов в Карачаево-Черкесии

Действовавший в Карачаево-Черкесии режим контртеррористической операции с утра пятницы, 26 ноября, сняли. Сотрудники силовых ведомств заблокировали в лесу двух боевиков, которые планировали теракт. Процесс операции сняли на видео.

На опубликованных кадрах видно, что к операции кроме бойцов силовых структур также привлекли бронетранспортер. В лесном массиве боевики вступили в перестрелку с сотрудниками правоохранительных органов. После обыска места их обитания следователи нашли самодельное взрывное устройство и автоматическое оружие.

Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщал, что боевикам предложили сдаться властям, но в ответ те открыли огонь. В ходе перестрелки двух вооруженных мужчин ликвидировали.

Во время контртеррористической операции ограничения действовали в 10 километрах от Карачаевска, около трассы Каменномост — Учкулан. Жителей просили не посещать этот район республики.