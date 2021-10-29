Группу экстремистов разгромили в Бурятии

ФСБ устранила сообщество праворадикальных экстремистов, сформировавшееся на территории Бурятии. О задержании предполагаемых преступников сообщили представители Центра общественных связей ФСБ России.

«Пресечена деятельность организованной группы экстремистской направленности из числа жителей Республики Бурятия», — заявили в ФСБ.

Они отметили, что задержали создателей организованной группировки, которые планировали совершить свои акции против власти и гостей республики, приехавших из Центральной Азии, а также еще некоторых социальных групп.

В остановленную организацию ее представители активно вербовали молодых людей, в том числе студентов. Они старались распространить среди них праворадикальные идеи и настроения.

Теперь в отношении основателя команды и ее трех самых активных участников возбуждено уголовное дело по первой и второй частям статьи 282.1 «Создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе» Уголовного кодекса Российской Федерации.