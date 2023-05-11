Важное 11 мая 2023, 10:57 ФСБ перехватила на границе России 500 кг латиноамериканского кокаина для Польши ФСБ предотвратила ввоз в Россию 500 кг латиноамериканского кокаина для Польши

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В России предотвратили ввоз крупной партии латиноамериканского кокаина. Пятьсот килограммов наркотиков пытались переправить в Польшу транзитом через российско-белорусскую границу, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Кокаин перехватили на российско-белорусской границе в Смоленской области. При досмотре грузовика с госномером Турции пограничники нашли тайник, а в нем — 116 упаковок с наркотиками. Правоохранители выяснили, что по такому же маршруту выехала еще одна машина, и остановили нее. Во втором тайнике обнаружили 373 упаковки с запрещенными веществами. Общий вес двух находок составил 492 килограмма.

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ФСБ назвала эту находку не первой. На пунктах пропуска через границу уже изымали три особо крупные партии наркотиков от трансграничных наркокартелей. В марте 2022 года в порту Ленобласти среди бананов в рефрижераторном контейнере нашли 2391 килограмм наркотиков из Эквадора, в декабре — еще 598 килограммов кокаина из Парагвая в контейнере с мясом. В апреле 2023 года в Подмосковье изъяли 699 килограммов кокаина, которые транзитом через Россию везли в одну из стран Евросоюза.