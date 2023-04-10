Происшествия 10 апреля 2023, 09:54 ФСБ изъяла почти 700 кг латиноамериканского кокаина у трех членов наркокартеля ФСБ пресекла канал поставки кокаина через территорию России в ЕС РИА «Новости»

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Сотрудники ФСБ задержали партию кокаина на 2,5 миллиарда рублей. Наркотики пытались перевезти члены ОПГ через территорию России в ЕС. Общая масса запрещенного вещества составляла почти 700 килограммов, сообщил ТАСС.

По данным ФСБ, проведением многоэтапной наркоакции занимались три иностранца — граждане Колумбии и одного из государств Евросоюза. При задержании с поличным у членов картеля обнаружили 699 килограммов кокаина.

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Оптовая стоимость партии на российском черном рынке превышает 2,5 миллиарда рублей, отметили в ведомстве. А розничный сбыт, по оценке специалистов, мог принести преступникам прибыль в размере не менее шести миллиардов рублей.

ФСБ установила, что члены наркокартеля доставили партию латиноамериканского кокаина в Москву, где поместили его на арендованном на подставное лицо складском помещении в Подмосковье. В дальнейшем наркотики планировали отправить в одну из стран Евросоюза, а часть собирались сбыть в России.