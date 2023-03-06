Важное 06 марта 2023, 10:23 ФСБ опубликовала видео с диверсантами, которые планировали теракт в Волгоградской области ФСБ показала видео с уничтоженными диверсантами, планировавшими теракт под Волгоградом

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Федеральная служба безопасности России показала видео с уничтоженными диверсантами, которые планировали взорвать объект нефтегазового комплекса в Волгоградской области летом 2022 года. Об этом сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на ЦОС ФСБ.

На опубликованных кадрах оперативной съемки можно увидеть расстрелянный автомобиль с подозреваемыми. Также на видео попала работы саперов, которые проверяли газовые трубы. Теракт удалось предотвратить, подчеркнули представители ФСБ.

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В пресс-службе ведомства отметили, что к организации преступления причастен организатор убийства политолога Дарьи Дугиной Денис Капустин. Также он имеет отношение к нападению ДРГ на Брянскую область. Теракт в Волгоградской области пытались совершить двое россиян, они являлись участниками праворадикальных организаций, силовики их ликвидировали.

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Ранее ФСБ заявила о предотвращении покушения на главу группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. Машину бизнесмена хотели взорвать. Представители ведомства добавили, что за всем стоят украинские спецслужбы.