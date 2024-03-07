Криминал 07 марта 2024, 17:45 ФСБ опубликовала видео ликвидации террористов в Калужской области ФСБ показала видео с террористами, которые готовили теракт в московской синагоге

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Сотрудники ФСБ нейтрализовали в Калужской области участников террористической группировки, которые готовили нападение на синагогу в Москве. Ролик с работой силовиков опубликовал Центр общественных связей ведомства.

Боевики международной террористической организации оказали сотрудникам ФСБ вооруженное сопротивление. Сотрудники ФСБ ответным огнем ликвидировали участников ячейки. В доме, где проживали террористы, нашли оружие, боеприпасы и компоненты для создания взрывных устройств.

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Ранее ФСБ пресекла теракт в городе Олонец, где гражданин Белоруссии попытался взорвать здание администрации. Террориста ликвидировали, когда тот открыл огонь по сотрудникам спецслужб. По информации ФСБ, мужчина был участником запрещенного в Белоруссии «Полка имени Кастуся Калиновского».