ФСБ задержала 39 человек из 19 регионов. Нелегальные оружейники делали пулеметы и автоматы

Почти 40 человек из 19 регионов задержали во время спецоперации ФСБ. Их подозревают в причастности к восстановлению боевого оружия и изготовлению боеприпасов.

Силовики вместе с представителями МВД РФ обнаружили четыре подпольных мастерских по модернизации оружия, сообщил Центр общественных связей ФСБ. В них было спецоборудование, в том числе для производства патронов.

«ФСБ во взаимодействии с МВД России пресечена противоправная деятельность 39 граждан в 19 регионах Российской Федерации», — уточнили в ЦОС.

Источник фото: ЦОС ФСБ. Силовики разбирают найденное оружие

Из незаконного оборота правоохранители изъяли 76 единиц огнестрельного оружия. Пулеметы, автоматы, винтовки, карабины и другое снаряжение было как российского, так и иностранного производства.

Сотрудники ФСБ вместе с полицейскими нашли 11 ручных осколочных гранат, семь взрывателей, более 11 килограммов тротила и пороха, около трех тысяч патронов разного калибра и пять приспособлений для бесшумной стрельбы.

Источник фото: ЦОС ФСБ. Винтовки, автоматы и патроны, найденные в мастерских

Они обнаружили и основные части для изготовления более 10 единиц оружия, пули, гильзы, капсюля и оборудование, позволяющее производить боеприпасы. Весь изъятый арсенал исследуют криминалисты.

Недавно в Москве и Подмосковье силовики задержали исламистов.