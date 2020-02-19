Силовики задержали исламистов в Москве и Подмосковье. Спецоперация попала на видео

Сотрудники ФСБ накрыли в Москве участников международной религиозно-экстремистской организации. Они задержали семерых мужчин и завели на них дело.

На видео засняли момент, когда силовики входили в одну из столичных квартир. Затем они обыскали личные вещи и задержали исламистов.

«Задержаны три главаря и четыре активных члена законспирированной ячейки, проводивших сборы участников организации, на которых ими распространялась идеология „Таблиги Джамаат“*, подрывающая устои ислама», — сообщили «360» в ЦОС ФСБ.

Задержанные пытались завлечь в организацию новых сторонников. Все мужчины были уроженцами стран Центральной Азии. Силовики нашли в их квартирах запрещенную литературу и соответствующую атрибутику.

Организацию запретили в 2009 году по решению Верховного суда. Участники объединения выступали за дискриминацию жителей России по религиозному признаку, нарушение территориальной целостности страны и поддержку террористических организаций в мире.

*«Таблиги Джамаат» — организация, запрещенная на территории Российской Федерации.