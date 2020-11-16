ФСБ нашла ячейку террористов в исправительной колонии Воронежа

Сотрудники ФСБ России пресекли деятельность террористического сообщества, сформированного в ИК-3 УФСИН России по Воронежской области. По данным ведомства, пятерых участников неоднократно судили за тяжкие и особо тяжкие преступления.

«В ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий доказана причастность членов сообщества к вовлечению в террористическую деятельность заключенных, освобождающихся в 2019–2020 годах», — говорится в пресс-службе ФСБ.

Также сотрудники доказали причастность этих людей к подготовке нескольких резонансных террористических актов, среди них — подрыв многоквартирного жилого дома в Воронеже, посягательства на сотрудников правоохранительных органов и курсантов Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина, чьи выпускники принимают участие в боевых действиях на территории Сирии.

Западный окружной военный суд признал фигурантов дела виновными в совершении преступлений по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 («Террористический акт»), ч. 1,2 ст. 205.4 («Организация террористического сообщества и участие в нем»), ч. 1.1 ст. 205.1 («Содействие террористической деятельности»), ч. 1 ст. 205.2 («Публичные призывы к террористической деятельности, оправдание или пропаганда терроризма») и ч.1 ст. 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).

С начала 2020 года силовики не допустили ни одного теракта на Северном Кавказе и предотвратили 15 преступлений террористической направленности.