За год на Северном Кавказе предотвратили 15 терактов

С начала 2020 года силовики не допустили ни одного теракта на Северном Кавказе и предотвратили 15 преступлений террористической направленности. Оперативная обстановка в регионе стабилизируется.

Ситуацию на Северном Кавказе обсудили на заседании Федерального оперативного штаба, которое состоялось в Москве под руководством председателя Национального антитеррористического комитета и директора ФСБ РФ Александра Бортникова. Об этом сообщила пресс-служба НАК.

В комитете подчеркнули, что с начала года в Северо-Кавказском округе предотвратили 15 терактов, не допустив ни одного подобного преступления.

Силовикам удалось нейтрализовать 35 бандитов, еще 53 задержаны. За указанный период ликвидировано 23 ячейки международных террористических организаций, найдено и уничтожено свыше 130 схронов и тайников с оружием.

«Принятые меры позволили сохранить тенденцию к стабилизации оперативной обстановки в регионе», — подчеркнули в НАК.

По итогам обсуждения собравшиеся на заседании специалисты определили комплекс мероприятий для повышения эффективности деятельности органов государственной власти, сил правопорядка и оперативных штабов в данной сфере.