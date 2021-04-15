Фрагменты тела пятого погибшего ребенка обнаружили после пожара на Урале

Части тела пятого ребенка нашли после пожара в доме в селе Бызово в Свердловской области. Об этом сообщили в ГУ МВД.

Частный дом в селе Бызово Пригородного района Свердловской области загорелся в ночь на 15 апреля. В пожаре погибли пятеро детей.

«Фрагменты тела пятого погибшего ребенка обнаружены на месте крупного пожара в селе Бызово. <...> Семья, в которой случилась беда, многодетная, всего в ней семь детей, из них пятеро в результате пожара погибли. По предварительным данным, среди погибших девочка Устьяна 2013 года рождения. Мальчики: Константин 2014 года рождения, Иван 2016 года рождения, Руслан 2019 года рождения и Ян 2021 года рождения», — рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Двух детей удалось спасти. Они сейчас вместе с матерью находятся в больнице. Горелых уточнил, что ранее эта семья состояла на учете в полиции. Погибшие и оставшиеся в живых дети от разных отцов, один из них сейчас за решеткой. По словам пресс-службы ГУ МВД РФ по региону, сгоревший дом купили на материнский капитал. Его построили в 1957 году.

Ранее в МВД сообщили, что причиной пожара могла стать ветхая электропроводка.