Названа возможная причина смертельного пожара на Урале

Крупный пожар в деревне Бызово, жертвами которого стали четыре ребенка, мог произойти из-за ветхой электропроводки, сообщил ТАСС со ссылкой на региональный главк МВД.

Обстоятельства и точную причину пожара установят дознаватели. Сейчас на месте трагедии продолжают работать сотрудники МЧС и правоохранители.

Частный дом, где погибли дети, сгорел дотла. Когда на место прибыли первые пожарные расчеты, одноэтажное деревянное здание было полностью охвачено пламенем, произошло обрушение кровли.

«Это говорит о позднем сообщение о пожаре. До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались два ребенка и двое взрослых», — уточнили в ГУ МЧС.

Пламя было локализовано на площади 100 квадратных метров. При разборе сгоревших конструкций пожарные обнаружили тела четырех детей. Соседи сообщили, что под завалами может быть еще один ребенок. Его поиски продолжаются.