Фитнес-тренера заподозрили в стрельбе в Волгограде

Инструктора спортивного клуба заподозрили в стрельбе в Волгограде, в результате которой пострадали три человека. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Волгоградской области.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний местный житель, который работает инструктором в одном из фитнес-клубов в Волгограде. Молодой человек сознался в содеянном и рассказал, что стрелял из травматического пистолета из-за конфликта в баре рядом с торговым центром «Европа» 22 мая.

Пострадавших госпитализировали.

Ранее тренер по фигурному катанию выстрелил своей знакомой в лоб из сигнального пистолета. Женщины пришли к нему, чтобы договориться о занятиях. Спортсмен встретил их у подъезда с бутылкой пива и оружием в руках. Фигурист в шутку сказал, что «время такое», затем направил пистолет на женщину и в какой-то момент нажал на курок.