«Он всегда агрессивный». Коллега о тренере-фигуристе, выстрелившем в лоб женщине

Тренер по фигурному катанию, выстреливший своей знакомой в лоб из сигнального пистолета, ранее неоднократно проявлял агрессию. Об этом РЕН ТВ рассказала свидетельница происшествия.

21 мая женщины пришли к Егорову, чтобы договориться о занятиях. Фигурист встретил их у подъезда с бутылкой пива и пистолетом.

На вопрос знакомой, почему он ходит с пистолетом, фигурист в шутку ответил, что «время такое», после чего начал направлять его на женщин и в какой-то момент нажал на курок.

От выстрела у пострадавшей образовалось на лбу черное пятно. Тренер завел ее в подъезд, где пытался оказать первую помощь, сообщила свидетельница.

«Он всегда агрессивный, он всегда со всеми воюет, всем угрожает. Все уже настолько привыкли, что он угрожает. Он пишет всем — тренеру, родителям, руководству», — рассказала женщина.

По ее словам, Егоров однажды, вероятно в шутку, грозился «вывезти в лес» директора спортшколы, где учил детей фигурному катанию. Сейчас пострадавшая находится в больнице. Егоров добровольно сдался полиции.