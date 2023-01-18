Криминал 18 января 2023, 18:57 Фигурантам дела за поджог военкомата в Югре обещали вознаграждение до 3 млн рублей ТАСС: фигурантам дела за поджог военкомата в Югре обещали через Telegram 1-3 млн рублей РИА «Новости»

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Обвиняемые в поджоге военкомата в Нижневартовске выполняли заказ за деньги. Один из них получил задачу от неизвестного человека через Telegram. За выполнение пообещали до трех миллионов рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные допроса одного из фигурантов, которые представили на заседании Центрального окружного военного суда 18 января.

Судья зачитал материалы допроса подсудимого. Он признался, что в мессенджере с ним связался человек под ником Ростислав Мухин и предложил один-три миллиона рублей за работу.

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«Он написал, что необходимо поджечь военкомат Нижневартовска при помощи „коктейлей Молотова“. Я согласился на это предложение, так как нуждался в деньгах», — сказано в материале.

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Подсудимый отметил, что получил в качестве предоплаты одну тысячу долларов на криптокошелек. Он подчеркнул, что не знает, кто ему писал. Фигурант заранее вывел из строя камеры видеонаблюдения на пути следования и продумал с другим обвиняемым план действий, чтобы их не поймали. Смесь с горючим мужчина готовил сам, а его подельник снимал происходящее на видео, чтобы отчитаться перед заказчиком.

Оба фигуранта признали вину. Они сказали, что повредили здание военкомата для получения финансовой выгоды. Но подсудимые не согласились с переквалификацией их преступления на статью о теракте.

В ноябре 2022 года жителя Подмосковья приговорили к 3,2 года колонии строгого режима за поджог здания военкомата в поселке Игра в Удмуртии.