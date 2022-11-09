Поджигателя военкомата в Удмуртии приговорили к 3,2 года колонии | 360°

Криминал 09 ноября 2022, 13:33 Поджигателя военкомата в Удмуртии приговорили к 3,2 года колонии Суд вынес приговор поджигателю военкомата в Удмуртии РИА «Новости»

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Игринский районный суд рассмотрел дело жителя Московской области, обвиненного в поджоге здания военкомата в поселке Игра в Удмуртии. Мужчину приговорили к 3,2 года колонии строгого режима, сообщила пресс-служба судов региона.

Кроме того, мужчину оштрафовали на 2,66 миллиона рублей. Сторона обвинения установила, что в мае этого года мужчина изготовил бутылки с зажигательной смесью и бросил их в здание военного комиссариата и призывного пункта в поселке Игра. В результате в зданиях произошел пожар.

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Правоохранители оперативно нашли поджигателя. Против него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное повреждение и уничтожение чужого имущества с причинением значительного ущерба».

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Во время судебного заседания мужчина полностью признал вину и отказался от дачи показаний, написал RT.

Ранее Генеральный штаб Минобороны РФ напомнил, что поджог военкомата приравнивается к совершению террористического акта. В этом случае поджигателям грозит до 15 лет лишения свободы.