03 апреля 2024, 13:10
Фигуранта дела о теракте в «Крокусе» оставили под стражей
Мосгорсуд отклонил апелляцию Исроила Исломова на арест по делу о «Крокусе»
Исроил Исломов останется под стражей на время следствия. Мосгорсуд отклонил первую апелляционную жалобу на арест фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле», сообщили суды общей юрисдикции Москвы.
Заседание апелляционной инстанции прошло 3 апреля. Исроил Исломов, отец двух других подозреваемых, одним из первых подал заявление на пересмотр решения о заключении под стражу. Его обвинили по части 3 статьи 205 УК России «Террористический акт» и арестовали до 22 мая.
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«Московский городской суд оставил постановление Басманного районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу <…> без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения», — сообщила пресс-служба.
Аминчон и Диловар Исломовы тоже обжаловали арест. Последний, по версии следствия, продал террористам автомобиль Renault.
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