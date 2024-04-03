Криминал 03 апреля 2024, 13:10 Фигуранта дела о теракте в «Крокусе» оставили под стражей Мосгорсуд отклонил апелляцию Исроила Исломова на арест по делу о «Крокусе»

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Исроил Исломов останется под стражей на время следствия. Мосгорсуд отклонил первую апелляционную жалобу на арест фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле», сообщили суды общей юрисдикции Москвы.

Заседание апелляционной инстанции прошло 3 апреля. Исроил Исломов, отец двух других подозреваемых, одним из первых подал заявление на пересмотр решения о заключении под стражу. Его обвинили по части 3 статьи 205 УК России «Террористический акт» и арестовали до 22 мая.

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«Московский городской суд оставил постановление Басманного районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу <…> без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения», — сообщила пресс-служба.

Аминчон и Диловар Исломовы тоже обжаловали арест. Последний, по версии следствия, продал террористам автомобиль Renault.