Эксклюзив 01 февраля 2023, 00:31 Фигурант дела о взрыве газа в доме Нижнего Новгорода избежал наказания Нижегородский суд освободил от наказания бизнесмена по делу о взрыве газа в жилом доме

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Главный фигурант обвинения по уголовному делу о взрыве газа в жилом доме на улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде предприниматель Максим Бязин избежал наказания. В ходе рассмотрения дела судья переквалифицировал обвинение на более мягкую статью и приговорил бизнесмена к двум годам лишения свободы, но наказание снял в связи с истечением срока давности.

Взрыв газа в жилом доме Нижнего Новгорода прогремел 11 июля 2020 года. В результате происшествия пострадали пять человек, а в самом помещении обрушились межквартирные перегородки между шестым и седьмым этажами.

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По данным следствия, в октябре 2019 года сотрудники фирмы Бязина проводили ремонт газового оборудования и допустили нарушения при монтаже газового шланга. В результате произошла утечка, которая привела к взрыву. После проверки здания дом признали аварийным и решили снести. Административная комиссия оценила причиненный жильцам ущерб в размере 488 миллионов рублей.

Следователи завели уголовное дело по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». В декабре 2021 года предпринимателя Бязина задержали в Барнауле и доставили в Нижний Новгород, где сначала поместили в СИЗО, а потом по настоянию адвокатов поместили под домашний арест. Своей вины бизнесмен так до конца и не признал.

После последнего заседания представлявший интересы Бязина адвокат Георгий Курашвили пояснил, что ему удалось доказать суду, что замена газового шланга, которая, якобы привела к взрыву, не попадает под перечень газоопасных работ, а значит и статья об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности к делу его подзащитного не подходит.

«Суд переквалифицировал дело на более мягкий состав, статья 216 часть первая. Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ. Обвинение рассыпалось. Срок наказания истек и его освободили», — пояснил защитник.

Он добавил, что суд приговорил Бязина к двум годам ограничения свободы и на три года запретил заниматься работой, связанной с газом. Но из-за снятия по срокам давности, предприниматель может заниматься чем угодно. Избежавший наказания бизнесмен общаться с журналистами не захотел и быстро покинул здание суда.