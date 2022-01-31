Фальшивый медцентр обманул более тысячи жителей Комсомольска-на-Амуре

Более тысячи человек обманул фальшивый медицинский центр в Комсомольске-на-Амуре. Сумма ущерба составила более 18 миллионов рублей. Дело по 15 фигурантам передано в суд. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, ее слова привело РИА «Новости».

По данным следствия, работники отдела продаж псевдомедицинской организации в Комсомольске-на-Амуре рекомендовали клиентам «пройти полное медицинское обследование организма». При этом у «специалистов» отсутствовало медицинское образование, а «диагностика» проводилась на бытовом оборудовании для фитнеса.

По итогам процедуры людям сообщали, что у них выявлены тяжелые и хронические заболевания, которые требуют срочного платного лечения. Пациентами чаще всего становились пожилые люди, которые после психологического давления платили за «лечение» от 99 до 353 тысяч рублей.

Им также сообщали, что затраты якобы частично возместятся за счет средств госбюджета по специальной федеральной программе. Для прохождения псевдолечения многие пенсионеры брали кредиты. После разоблачения структуры, 15 человек обвинили в мошенничестве.

«Предварительно установлено, что потерпевшими по уголовному делу являются более тысячи жителей Комсомольска-на-Амуре, а также Комсомольского и Амурского районов Хабаровского края. Сумма ущерба составляет более 188 миллионов 800 тысяч рублей», — сообщила Ирина Волк.

Сейчас расследование завершено, материалы с обвинительным заключением переданы в суд.

Ранее сообщалось, что банк ВТБ в январе отметил рост числа фишинговых сайтов, где предлагается купить билеты на спектакли и концерты. Вместо этого человеку оформляют подписку на мошеннический сайт и списывают с карты денежные средства.