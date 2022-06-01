«Это был самосуд». Дочь устроившего резню в СНТ жителя Армавира назвала это местью

Светлана, дочь обвиняемого в убийстве мужчины и ранении двух женщин в управлении СНТ в Армавире, заявила, что ее отец понимает, что совершил тяжкое преступление. Но причиной, по ее словам, стало то, что правление СНТ на протяжении многих лет «выкачивало» из жителей деньги за несуществующие задолженности. Об этом Светлана рассказала «360».

Дочь обвиняемого заявила, что отец осознает и признает, что совершил тяжкие преступления, и он понесет за это ответственность. Но причина, по ее словам, заключается в «беззаконии нашей страны».

По словам Светланы, пострадавшая председатель правления СНТ вместе со своим юристом, которого зарезал ее отец, а также раненым там же бухгалтером «на протяжении долгих лет» занимались тем, что взыскивали с жителей деньги путем фальсификации сведений, которые предоставляли суду.

«В суде они заявляли, что якобы счетчики, установленные на садовых участках, не были введены в эксплуатацию, ввиду чего взыскивали задолженность по нормам потребления за предыдущие три года. Но здесь не сам факт их действий или размера суммы сыграл решающую роль, а издевательство над многими жителями СНТ. Не только над моим отцом. Этих жителей достаточно много», — сказала Светлана.

Многие жители СНТ годами писали жалобы во всевозможные органы и инстанции, но большинство из них ничего не добились. По ее словам, за несколько лет ни по одной из жалоб от жителей СНТ не провели ни одну проверку.

«Глава СНТ вместе со своими друзьями очень активно выкачивала деньги с жителей, с пенсионерок, с бабушек неимоверные суммы. Задолженности, которых не существовало», — сказала она.

Светлана отметила, что они с отцом обращались в прокуратуру и полицию, даже писали президенту.

«То, что он сделал — это очень плохо. Никто его не оправдывает. Но это была, наверное, крайняя мера, не добившись ничего при помощи нашего законодательства. Это был самосуд. Он отомстил за себя и за тех людей, которые пострадали от действий этих лиц. Правильно это или неправильно, решит суд», — заявила дочь обвиняемого.

Она заверила, что эту тему так просто не оставят, будут добиваться освещения в СМИ, а другие жители СНТ, которых засуживали так же, как и ее отца, дадут коллективное интервью.

Сын председателя СНТ Александр Кобзев ранее высказал «360» свою версию произошедшего.