«Он все это готовил». Воровавший воду житель Армавира устроил резню в СНТ

Пенсионера из Армавира задержали по подозрению в убийстве мужчины и покушении на двух женщин в СНТ, сообщил СК по Краснодарскому краю. Сын председателя СНТ рассказал «360», что мужчина таким образом решил отомстить садовому товариществу из-за штрафа за неуплаты воды.

Следователи предварительно установили, что на управление садового товарищества в проезде Раздельном напал бывший председатель этого СНТ, 61-летний мужчина. Утром 31 мая подозреваемый подошел к управлению СНТ. Встретив 65-летнего мужчину, он зарезал его кухонным ножом, нанеся удар в область шеи. Пройдя внутрь, он напал еще на двух женщин: 53-летнюю бухгалтера, которой воткнул металлическую стрелу в живот, и 54-летнюю председателя СНТ, нанеся ей несколько ударов ножом по различным частям тела. Одной из них удалось выбежать на улицу, где она попросила прохожего о помощи. Вызвали полицию.

Пострадавшие госпитализированы, им оказывают необходимую помощь. Подозреваемого задержали, в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Александр Кобзев, сын председателя СНТ, которую чуть не зарезал подозреваемый, рассказал «360», что конфликт с этим мужчиной начался после того, как на него подали в суд из-за неуплаты за воду.

«Человек не платил за воду, год или два. Счетчик сам поставил, он у него смотан. Подали на него в суд. Суд ему присудил 120 тысяч. У него, кто стрельбу устроил, дочка там юристка. Они проиграли. Передали приставам. Приставы стали деньги с карты снимать. И он пришел, видимо, решил на пенсионерах вот так показать все», — сказал сын пострадавшей.

В СНТ два счетчика — на воду и на свет, объяснил Кобзев. И человек со скрученным счетчиком может воровать воду и платить по одним показаниям, но в конце месяца «Водоканал» выставляет счет, и сумма не сходится. И если накапливается миллион рублей долга, все СНТ отключают от воды.

«Он все это готовил. Он маме голову бы перерезал, если бы человек не помог», — сообщил Кобзев.

Сын пострадавшей уверен, что подозреваемый все спланировал, учитывая, что он взял с собой подводное ружье.