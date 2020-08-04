«Эти твари так и живут»: появилось новое видео, на котором Михаил Хачатурян отчитывает дочерей

Сестры Хачатурян утверждают, что их погибший отец был жесток с ними. В распоряжении «360» оказалось видео, на котором мужчина отчитывает дочерей за мусор на полу. Он грубо высказывается в адрес девушек.

«И каждый день я так живу. Я так живу, я сам собираю пылесос, я и все. Я так и живу, эти твари так и живут. Эти мрази, эти грязные собаки», — говорит Хачатурян за кадром и снимает лежащую на полу собачью шерсть, саму собаку и одну из своих дочерей, которая сидит на диване.

4 августа родные погибшего Михаила Хачатуряна и адвокаты потерпевшей стороны провели пресс-конференцию на телеканале «360». Они заявили, что сомневаются в невменяемости младшей из сестер — Марии. Адвокат Алексей Папенов отметил, что «сторона потерпевших настаивает, что это убийство по предварительному сговору в составе организованной группы».

Тело Михаила Хачатуряна нашли в июле 2018 года в одной из многоэтажек Москвы. По версии следствия, его убили собственные дочери. Девушки обвинили отца в многолетних издевательствах и насилии.