Криминал 17 апреля 2024, 01:57 Еще восемь дагестанских энергетиков обвинили в краже 2,8 миллиарда рублей Восьмерых энергетиков арестовали в Дагестане за кражу 2,8 миллиарда рублей Freepik

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Суд в Махачкале арестовал восемь человек по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей в энергетической сфере республики. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда Дагестана.

Задержанным предъявлили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ.

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Согласно данным следствия, подозреваемые в период с 2010 по 2021 годы завышали объем и стоимость выполнения работ и материалов при создании комплексной системы учета электроэнергии.

Они совершили хищение денежных средств на общую сумму не менее двух миллиардов 795 миллионов 180 тысяч рублей.

Подследственным избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — по 16 июня 2024 года.

Ранее Федеральная служба безопасности совместно с МВД пресекли деятельность группы энергетиков, подозреваемых в хищении почти трех миллиардов рублей из бюджета.