Еще трех человек арестовали в Татарстане по делу о покушении на теракт

Суд арестовал еще троих подозреваемых в Татарстане по делу о покушении на теракт. Все они проходят по делу о нападении 16-летнего подростка на отделение полиции в Кукморе.

«4 ноября 2020 года Кукморским районным судом Республики Татарстан избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении троих граждан, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 205 УК РФ», — говорится в пресс-службе Верховного суда.

Теперь под стражей находятся все шестеро подозреваемых в нападении. Ильфат Абдуллин, Альфред Гильмуллин и Рифат Ахмадуллин арестованы до 30 декабря, сообщает «Интерфакс».

Известно, что один из задержанных ранее был осужден по делу о подрыве нитки магистрального газопровода в Поволжье, за это он получил 12,5 года колонии строгого режима. Двое других задержанных тоже проходили по этому делу и получили 12 и 13 лет колонии, уточняет «Газета.ru».

В конце октября здание отдела полиции в Кукморе пытался поджечь 16-летний подросток. Для этого он хотел использовать «коктейль Молотова». В результате при задержании он несколько раз ударил ножом полицейского. Второй полицейский сделал предупреждающий выстрел в воздух, но после был вынужден застрелить юношу. От ранений злоумышленник скончался. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на террористический акт и о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.